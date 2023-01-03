«Арсенал» объявил состав на матч с «Ньюкаслом»

В Англии вступает в права девятнадцатый тур чемпионата, в его втором матче сегодня сразятся лондонский «Арсенал», лидер турнирной таблицы АПЛ, и «Ньюкасл». Накануне игры главный тренер лондонского клуба, испанский специалист Микеле Артета, объявил состав своей команды на предстоящий поединок.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Нкетия.

Следить за событиями игры в рамках английского чемпионата между лондонским «Арсеналом» и «Ньюкаслом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.