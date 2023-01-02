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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эдегор высказался о прогрессе «Арсенала»

02 Января 2023 • 16:58 Комментировать
Арсенал
...
Ньюкасл
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03.01 22:45

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о прогрессе команды. На текущий момент именно «канониры» лидируют в Премьер-лиге.

«Мы концентрируемся на каждой игре и становимся лучше. Конечно, мы счастливы быть на первом месте. Наша работа заключается в том, чтобы продолжать бороться, прогрессировать и быть уверенными, что мы будет конкурентоспособными до конца.

Непопадание в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона стало для нас большим разочарованием. Перед сезоном мы говорили, что хотим вернуться сильнее и лучше. Думаю, мы стали лучше во многих областях – с мячом, без мяча, перед чужими воротами, перед своими воротами», - слова Эдегора приводит портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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АРСЕНАЛ НЬЮКАСЛ
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