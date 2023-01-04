Хау: «Хорошо держали оборону»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, и «Ньюкаслу» удалось прервать победную поступь лондонского «Арсенала», отобрав у него два очка. За девяносто минут матча забить не смогла ни одна из команд - «Арсенал», естественно, стремился к этому больше, но... Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау очень доволен игрой своей команды в обороне.

- Я думаю, мы показали очень, очень хорошую игру в обороне. А также менталитет. Это была командная работа, мы знали, сколь хорош в атаке «Арсенал». Но я чуть расстроен, что мы не смогли быть чуть опаснее для соперника, но и «Арсенал», надо заметить, многого не позволял, - цитирует слова Хау Sky Sports.