Артета: «Горжусь своими игроками»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, и «Ньюкаслу» удалось прервать победную поступь лондонского «Арсенала», отобрав у него два очка. Однако наставник лондонского клуба, Микель Артета, не упрекает своих игроков - наоборот, он считает, что они доминировали в игре, а недобор очков случился лишь вследствие невезения.

- Я очень горжусь своими игроками. То, как они играли, как доминировали, как контролировали игру. Не хватало искры в заключительной части. И нам дважды не дали пенальти, скандально. Там все было очевидно. Два пенальти. А работой команды горжусь, - цитирует слова Артета Sky Sports.