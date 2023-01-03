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«Арсенал» восхищается Беллингемом, но трансферу машает высокая цена

03 Января 2023 • 12:47 Комментировать
Арсенал
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Ньюкасл
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Через 9 ч. 0 мин.

Лондонский «Арсенал» хотел бы пополнить свои ряды полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, но трансферу очень мешает требуемая сумма компенсации. Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет выручить за англичанина 150 миллионов евро.

Если верить The Athletic, скаутский отдел «Арсенала» восхищается Беллингемом, но клуб не может себе позволить потратить на одного игрока такие деньги. Также «канониров» смущает высокая конкуренция с другими командами.

19-летний Джуд вполне может оказаться в Премьер-лиге в следующем сезоне, ведь в его услугах заинтересованы все местные топ-клубы, за исключением «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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