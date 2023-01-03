В матче «Арсенал» - «Ньюкасл» на поле встретились два голкипера сборной Англии

В дождливом январском Лондоне стартует центральный матч нового тура АПЛ, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». Примечательно, что ворота обеих команд защищают голкиперы сборной Англии – дублёры Джордана Пикфорда Аарон Ремсдейл и Ник Поуп, а такое бывает нечасто.

Оба голкипера в ноябре-декабре были в Катаре, где находились в расположении своей сборной на чемпионате мира. Основным стражем ворот англичан был Пикфорд. Отметим, у Ремсдейла за 16 матчей в АПЛ – 14 пропущенных мячей, семь игр он сыграл на ноль. У Поупа – 11 пропущенных голов и девять сухих матчей.

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