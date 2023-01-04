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«Ньюкасл» не проигрывает уже 15 матчей - такого не случалось с 1995 года

04 Января 2023 • 05:50 Комментировать
Арсенал
0:0
Ньюкасл
окончен

«Ньюкасл» выстоял в гостях против «Арсенала» в матче девятнадцатого тура английского чемпионата, сумев не проиграть. Хотя «канониры» доминировали, забить они не сумели - 0:0.

Это был уже пятнадцатый матч кряду для «сорок» с учетом всех турниров, в котором подопечные Эдди Хау не проиграли. За этот промежуток им удалось выиграть девять матчей, а шесть были сведены к ничьей - как и поединок с «Арсеналом». Столь продолжительной серии без поражений с командой не случалось с декабря 1995 года.

В двадцатом туре «Ньюкасл» сразится дома с «Фулхэмом», эта встреча состоится пятнадцатого января. 

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Ньюкасл Арсенал Лондон
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