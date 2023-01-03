Эдегор: «Поражение от «Ньюкасла» в прошлом сезоне было одним из самых тяжёлых в моей карьере»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор признался, что очень тяжело переживал поражение от «Ньюкасла» в конце прошлого сезона. Напомним, что результат того матча в итоге оставил «канониров» без места в Лиге чемпионов.

«Поражение от «Ньюкасла» в прошлом сезоне определённо было одним из самых тяжёлых в моей карьере. В этот день мы почти потеряли все шансы попасть в Лигу чемпионов, было больно. Уверен, мы не нуждаемся в дополнительной мотивации на грядущий матч», – заявил Эдегор в интервью официальному сайту «Арсенала».

Сегодня «канониры» вновь сыграют с «Ньюкаслом». В данный момент «сороки» идут на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.