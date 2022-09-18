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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» одолел «Вест Хэм» в матче неудачников старта сезона

 
18 Сентября 2022 • 18:14 Комментировать
Эвертон
1:0
Вест Хэм
окончен

Балансировавшие на грани зоны вылета «Эвертон» и «Вест Хэм» встретились в матче восьмого тура Премьер-лиги. По ударам игра не была выдающейся, но 14 угловых «молотобойцев» достойны особого внимания, а также то, что они так и не забили. Судьбу поединка решил удар Нила Мопе, которому позволили подготовить удар метров с 15.

«Эвертон» поднялся сразу на 13-е место, а его соперник остался в зоне вылета.

Протокол игры  
Эвертон1:0Вест Хэм
(1:0) Мопе Нил53'  
Бегович АсмирПаттерсон НэйтанКоди Конор  28'Тарковски ДжеймсМиколенко ВиталийОнана АмадуГуэйе ИдриссаАйуоби АлексГрэй Демарай 82' (Дукуре Абдулай ( 82') Мопе Нил 89' (Рондон Саломон ( 89') Гордон Энтони  62' 74' (Макнил Дуайт ( 74'  90')
Запасные: Дэвис ТомГарнер ДжеймсКин МайклКоулмэн ШеймусЯкупович ЭлдинВинагре Рубен
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума КуртКерер ТилоКрессуэлл Аарон 90' (Эмерсон Палмиери ( 90') Соучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета Лукас 62' (Бенрахма Саид ( 62') Форнальс Пабло 62' (Корне Максвелл ( 62') Антонио Майкл 70' (Скамакка Джанлука ( 70'  90')
Запасные: Лансини МануэльОгбонна АнджелоДоусон КрэйгАреола АльфонсДаунс Флинн
18 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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окончен Брентфорд 0:3 Арсенал 4.60 4.00 1.73
окончен Эвертон 1:0 Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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«Эвертон» одолел «Вест Хэм» в матче неудачников старта сезона
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