«Эвертон» одолел «Вест Хэм» в матче неудачников старта сезона

Балансировавшие на грани зоны вылета «Эвертон» и «Вест Хэм» встретились в матче восьмого тура Премьер-лиги. По ударам игра не была выдающейся, но 14 угловых «молотобойцев» достойны особого внимания, а также то, что они так и не забили. Судьбу поединка решил удар Нила Мопе, которому позволили подготовить удар метров с 15.

«Эвертон» поднялся сразу на 13-е место, а его соперник остался в зоне вылета.