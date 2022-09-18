«Эвертон» одолел «Вест Хэм» в матче неудачников старта сезона

Балансировавшие на грани зоны вылета «Эвертон» и «Вест Хэм» встретились в матче восьмого тура Премьер-лиги. По ударам игра не была выдающейся, но 14 угловых «молотобойцев» достойны особого внимания, а также то, что они так и не забили. Судьбу поединка решил удар Нила Мопе, которому позволили подготовить удар метров с 15.
«Эвертон» поднялся сразу на 13-е место, а его соперник остался в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Мопе Нил53'
Бегович Асмир•Паттерсон Нэйтан•Коди Конор• 28'Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий•Онана Амаду•Гуэйе Идрисса•Айуоби Алекс•Грэй Демарай82' (Дукуре Абдулай (82') •Мопе Нил89' (Рондон Саломон (89') •Гордон Энтони 62'74' (Макнил Дуайт (74') 90'
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Керер Тило•Крессуэлл Аарон90' (Эмерсон Палмиери (90') •Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас62' (Бенрахма Саид (62') •Форнальс Пабло62' (Корне Максвелл (62') •Антонио Майкл70' (Скамакка Джанлука (70') 90'
18 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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