Тони Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о том, что «быки» зимой планируют выкупить арендованного у «Вест Хэма» хорвата за 15 миллионов евро.

«Если честно, ничего не слышал о планах «Торино». Наверное, вам лучше обратиться в клуб, со мной никто возможный выкуп Николы пока не обсуждал», – сказал Мартич.

Напомним, что Влашич в новом сезоне уже успел отметиться тремя забитыми голами в 6 матчах за «Торино» в итальянской Серии А. Ранее игрок 4 сезона выступал в России в составе московского ЦСКА.