«Торино» зимой досрочно выкупит Влашича у «Вест Хэма»

«Торино» решил досрочно выкупить арендованного у «Вест Хэма» полузащитника Николу Влашича. По информации от Tuttosport, «быки» хотят оформить сделку в декабре или январе.

Напомним, что хорватский полузащитник оказался в команде Ивана Юрича летом на правах аренды из «Вест Хэма». У «Торино» есть право выкупа, которое составляет 15 миллионов евро.

В 6 первых матчах в итальянской Серии А Влашич отметился тремя забитыми голами. 24-летнему хорвату «Торино» планирует предложить контракт до 2027 года.

Напомним, Влашич ранее 4 сезона выступал в составе московского ЦСКА. Полузащитник не смог заиграть в двух клубах из АПЛ – «Эвертоне» и «Вест Хэме».