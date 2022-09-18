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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард доволен первой победой «Эвертона»

 
18 Сентября 2022 • 20:16 Комментировать
Эвертон
1:0
Вест Хэм
окончен

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард очень доволен первой победой своего клуба в нынешнем сезоне. Это случилось в матче седьмого тура английской Премьер-лиги, «Эвертон» принимал дома «Вест Хэм» и сумел добиться успеха с минимальным преимуществом.

- Эта победа назревала, мы заслуживали ее и раньше. Нас трудно было победить, но, в то же время, нам самим не хватало остроты у чужих ворот. Игроки постепенно притираются друг к другу. Мы далеки от совершенства, но то, что мы не пропускаем, уже радует меня, - цитирует Лэмпарда BBC Sport.

В следующем туре «Эвертону» предстоит сразиться на выезде с «Саутгемптоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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окончен Брентфорд 0:3 Арсенал 4.60 4.00 1.73
окончен Эвертон 1:0 Вест Хэм 1.19 5.30 46.00
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