Лэмпард доволен первой победой «Эвертона»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард очень доволен первой победой своего клуба в нынешнем сезоне. Это случилось в матче седьмого тура английской Премьер-лиги, «Эвертон» принимал дома «Вест Хэм» и сумел добиться успеха с минимальным преимуществом.

- Эта победа назревала, мы заслуживали ее и раньше. Нас трудно было победить, но, в то же время, нам самим не хватало остроты у чужих ворот. Игроки постепенно притираются друг к другу. Мы далеки от совершенства, но то, что мы не пропускаем, уже радует меня, - цитирует Лэмпарда BBC Sport.

В следующем туре «Эвертону» предстоит сразиться на выезде с «Саутгемптоном».