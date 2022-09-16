Райс: «Мы счастливы, что Доусон с нами»

Полузащитник и капитан «Вест Хэма» Деклан Райс отдал должное защитнику Крейгу Доусону, который во вчерашнем матче Лиги конференций отличился голом за «молотобойцев» в ворота датского «Силькеборга». Напомним, команда Дэвида Мойеса выиграла матч со счётом 3:2 и возглавила свою группу.

«Для Доусона было очень важно забить этот гол. Последние пару месяцев выдались для него тяжёлыми, но мы рады, что он с нами. Фанаты тоже очень его любят», – цитирует Райса официальный сайт «молотобойцев».

32-летний Доусон выступает за «Вест Хэм» с лета 2020 года, когда перешёл в команду из «Уотфорда». Ранее игрок целых 9 лет выступал в составе «Вест Бромвича».