Райс: «В АПЛ надо реализовывать свои моменты»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэму» пришлось съездить в гости к «Эвертону», где подопечные Дэвида Мойеса, неплохо выступающие в Лиге конференций, снова потерпели неудачу.

Она стала уже пятой в текущем сезоне для команды из Лондона. Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс считает, что его команде следует повысить степень реализации голевых моментов.

- Встречались две команды, которые располагались рядом, и это была возможность брать очко. У нас были шансы сделать это, но в АПЛ, увы, если ты не используешь шансы, то это приводит к потерям. В первом тайме мы постоянно теряли мяч. На таком уровне это нельзя делать, - цитирует Райса Sky Sports.