Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о том, что «быки» зимой хотят выкупить арендованного у «Вест Хэма» полузащитника Николу Влашича на постоянной основе.

«Правда ли, что «Торино» может досрочно выкупить Влашича? Нет, это неправда. Не стоит доверять таким слухам, нам нравится игра Николы, но сейчас нет смысла обсуждать его выкуп», – заявил Ваньятти.

В арендном соглашении «Торино» и «Вест Хэма» по Влашичу прописана опция выкупа, которая составляет 15 миллионов евро.

Напомним, что в 6 матчах Серии А Влашич в этом сезоне отметился тремя забитыми голами.