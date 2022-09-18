Мойес: «Ничего не заслуживали - ничего и не получили»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэму» пришлось съездить в гости к «Эвертону», где подопечные Дэвида Мойеса, неплохо выступающие в Лиге конференций, снова потерпели неудачу. Она стала уже пятой в текущем сезоне для команды из Лондона. Мойес считает, что его подопечные плохо реализовали установку на матч.

- Я думаю, что мы ничего не заслуживали в первом тайме игры, а потому ничего и не получили. Постоянно теряли мяч, не могли ничего путного создать. Но если судить по второму тайму, то мы заслуживали очко. Но плохо распоряжались мячом вблизи чужой штрафной площади, - цитирует Мойеса BBC Sport.