Ивоби: «Лэмпард позволяет мне выражать себя на поле»

«Эвертон» одержал первую победу в нынешнем сезоне, это случилось в матче седьмого тура английской Премьер-лиги, «ириски» принимали дома «Вест Хэм» и сумели добиться успеха с минимальным преимуществом. Полузащитник «Эвертона» Алекс Ивоби прокомментировал события матча, он считает, что команда заслужила победу своей игрой.

- Мы играли очень хорошо, мы заслужили такой результат. Приятно, когда перед перерывом ты добиваешься победы. Мои первые матчи за клуб не очень удались, но сейчас я полон решимости показать людям, что они ошибались. А тренер позволяет мне выражать себя на поле, - цитирует Ивоби Sky Sports.

В следующем туре «Эвертону» предстоит сразиться на выезде с «Саутгемптоном».