Мойес рассказал о сорвавшемся трансфере Онаны в «Вест Хэм»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о сорвавшемся трансфере талантливого полузащитника Амаду Онаны в стан «молотобойцев».

«Мы были близки. Это был один из периодов трансферного окна, когда было очень трудно согласовать какую-либо сделку, и мы просто не смогли довести дело до конца», – рассказал шотландский специалист изданию Goal.com.

Напомним, что французский полузащитник по итогу оказался в «Эвертоне», в составе которого не отметился результативными действиями за пять встреч в Английской премьер-лиге.

Что интересно, и лондонцы, и мерсисайдцы ужасно начали сезон чемпионата. «Эвертон» находится на 17-м месте, а «Вест Хэм» – на строчку ниже.

