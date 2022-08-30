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«Тоттенхэм» выкупил Ромеро у «Аталанты»

 
30 Августа 2022 • 10:36 Комментировать
Вест Хэм
...
Тоттенхэм
1 3.70 X 3.80 2 1.93
31.08 21:45

«Тоттенхэм» официально выкупил у «Аталанты» центрального защитника Кристиана Ромеро, который выступал за команду Антонио Конте на правах аренды с прошлого сезона. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Бергамо получил за аргентинца 50 миллионов евро.

Сам Ромеро подписал контракт сроком до 2027 года. Кристиан очень высоко ценится главным тренером Антонио Конте, который считает аргентинца ключевым футболистом «шпор» в обороне.

В новом сезоне Английской премьер-лиги Ромеро провёл два поединка, где не отметился ни одним результативным действием. В апреле футболисту исполнилось 24 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Кристиан Ромеро Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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