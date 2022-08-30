Регилон прибыл на медосмотр в «Атлетико»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон прибыл в Мадрид для прохождения медицинского обследования в «Атлетико». Напомним, что испанец должен присоединиться к «матрасникам» на правах аренды.

В команде Диего Симеоне Регилон заменит Ренана Лоди, который вчера официально был представлен новичком «Ноттингем Форест». У Серхио ранее был вариант с «Лацио», но футболист предпочёл вернуться в Ла Лигу.

Регилон являлся третьим выбором главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте на позицию левого защитника. Итальянец предпочитал испанцу Райана Сессеньона и Ивана Перишича.