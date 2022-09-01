Конте: «Мы заслуживали чуть больше, чем очко»

В матче пятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» сделал неожиданный подарок «Вест Хэму», позволив «молотобойцам» набрать очко. Антонио Конте, итальянский наставник «шпор», считает, что его команда заслуживала победы в матче.

- Я думаю, мы заслуживали чуть больше, чем очко, но, с другой стороны, в конце игры они тоже могли вырвать победу. «Вест Хэм» - непростой соперник, атлетичный и сильный. Они играют в длинные передачи, за этим всегда нужно пристально следить. В целом, мы очень хорошо начали сезон, мы не проиграли ни разу, сыграв три игры из пяти на выезде, - цитирует Конте BT Sport.