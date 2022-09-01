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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Мы заслуживали чуть больше, чем очко»

 
01 Сентября 2022 • 04:24 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Тоттенхэм
окончен

В матче пятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» сделал неожиданный подарок «Вест Хэму», позволив «молотобойцам» набрать очко. Антонио Конте, итальянский наставник «шпор», считает, что его команда заслуживала победы в матче.

- Я думаю, мы заслуживали чуть больше, чем очко, но, с другой стороны, в конце игры они тоже могли вырвать победу. «Вест Хэм» - непростой соперник, атлетичный и сильный. Они играют в длинные передачи, за этим всегда нужно пристально следить. В целом, мы очень хорошо начали сезон, мы не проиграли ни разу, сыграв три игры из пяти на выезде, - цитирует Конте BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм Антонио Конте
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окончен Борнмут 0:0 Вулверхэмптон 3.65 3.40 2.10
окончен Арсенал 2:1 Астон Вилла 1.53 4.30 6.30
окончен Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.80 2.08
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