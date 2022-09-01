Конте высказался об использовании VAR в АПЛ

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о решении главного судьи матча с «Вест Хэмом» отменить гол игрока «молотобойцев» Аарона Крессуэлла за игру рукой.

«Могу с уверенностью заявить, что рефери принял верное решение. Я сказал ему об этом в перерыве. В Англии нужно многому научиться, чтобы правильно использовать систему VAR. Нужно быть очень точными в этом деле. Если есть возможность посмотреть повтор, то необходимо правильно использовать его или же довериться решению арбитра», - приводит слова итальянца BBC.

Напомним, что лондонское дерби завершилось вничью со счетом 1:1.