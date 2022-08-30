Конте: «Все в «Тоттенхэме» хотят, чтобы Кейн продлил контракт»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз заявил о желании клуба продлить контракт с нападающим Гарри Кейном. Напомним, что действующее соглашение 29-летнего англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года.

«Все в «Тоттенхэме» хотят, чтобы Кейн остался в клубе и продлил контракт», – заявил Конте на пресс-конференции.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что Кейн в данный момент очень счастлив в «Тоттенхэме». Нападающему нравится проект главного тренера Антонио Конте.

В первых четырёх матчах нового сезона Английской премьер-лиги Кейн забил 4 гола.