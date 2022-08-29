«Тоттенхэм» до конца трансферного окна может усилиться игроком «Лидса»

Лондонский «Тоттенхэм» в скором времени может пополнить свои ряды полузащитником «Лидса» Дэниэлом Джеймсом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» хотят взять валлийца в аренду с последующим правом выкупа.

«Лидс» не будет держать Джеймса в команде, если получит выгодное предложение, но если футболист решит остаться, руководство с радостью примет эту новость.

В услугах Джеймса также заинтересован «Эвертон», который рассматривал валлийца в качестве потенциальной замены Энтони Гордону.

В прошлом сезоне Джеймс отметился 4 голами и 4 ассистами. С 2019 по 2021 год футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».