Конте: «Если мне будет нужно найти мужа для своей дочери, я хочу, чтобы он был таким же человеком как Сон»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сделал комплимент нападающему «шпор» Сон Хынмину. Напомним, что в 4 матчах нового сезона АПЛ кореец отметился одной голевой передачей.

«Сон очень чувствительный игрок. Он хороший человек. Если мне будет нужно найти мужа для своей дочери, я хочу, чтобы он был таким же человеком как Сон», – заявил Конте на пресс-конференции после матча с «Ноттингем Форест».

Напомним, что «Тоттенхэм» пока разделяет второе место в Английской премьер-лиге с «Манчестер Сити» и «Брайтоном». У этих клубов по 10 очков в активе, тогда как у лидирующего «Арсенала» на два больше.