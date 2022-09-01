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Мойес: «Хорошее очко»

 
01 Сентября 2022 • 04:43 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Тоттенхэм
окончен

После трех поражений кряду в первых трех турах «Вест Хэм» пришел в себя - в четвертом туре была одержана победа, а в пятом добыто очко в матче против «Тоттенхэма». Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес доволен итогами игры со «шпорами». Он считает, что его команда заслужила ничью, а возможно, и больше.

- Это было хорошее очко. Может, мы заслуживали и большего, было две-три упущенные возможности во втором тайме. «Тоттенхэм» тоже неплохо игра. Добыть ничью было непросто. Жаловаться мне не на что, - цитирует шотландского специалиста издание BT Sport.

В шестом туре «Вест Хэму» предстоит встреча с лондонским «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм Дэвид Мойес
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