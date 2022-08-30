Хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс проведет сезон 2022/23 в итальянской Серии А.

Официальный сайт «Сампдории» сообщил о заключении арендного договора с 26-летним экс-игроком сборной Англии. Согласно некоторым данным, генуэзцы смогут выкупить полузащитника за 25 млн евро.

Гарри Уинкс провёл 203 матча за «шпор», записав на свой счёт пять забитых мячей и шесть результативных передач. В составе сборной Англии игрок отыграл десять встреч, последняя из которых была сыграна в 2020 году. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость воспитанника молодёжной академии «Тоттенхэма» в 15 млн евро.