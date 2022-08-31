«Вест Хэм» отобрал очки у «Тоттенхэма»

После первой победы в сезоне над «Астон Виллой» «Вест Хэм» принимал «Тоттенхэм» и снова набрал очки. «Молотобойцы» отдали мяч противнику и сумели чаще угрожать чужим воротам.

В дебюте арбитр поставил и отменил пенальти за игру рукой защитника «Вест Хэма», а Майкл Антонио пробил в штангу. Первыми забили гости. В контратаке Гарри Кейн простреливал на Хынмин Сона, и Тило Керер, мешая этому замыслу, срезал мяч в свои ворота. После перерыва Томаш Соучек из пределов штрафной в падении сравнял счет.

1:1, «Тоттенхэм» - третий, его соперник - 14-й.