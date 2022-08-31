«Вест Хэм» отобрал очки у «Тоттенхэма»

После первой победы в сезоне над «Астон Виллой» «Вест Хэм» принимал «Тоттенхэм» и снова набрал очки. «Молотобойцы» отдали мяч противнику и сумели чаще угрожать чужим воротам.
В дебюте арбитр поставил и отменил пенальти за игру рукой защитника «Вест Хэма», а Майкл Антонио пробил в штангу. Первыми забили гости. В контратаке Гарри Кейн простреливал на Хынмин Сона, и Тило Керер, мешая этому замыслу, срезал мяч в свои ворота. После перерыва Томаш Соучек из пределов штрафной в падении сравнял счет.
1:1, «Тоттенхэм» - третий, его соперник - 14-й.
Протокол игры
|34'Керер Тило (0:1)
|(1:1) Соучек Томаш55'
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Керер Тило•Зума Курт•Крессуэлл Аарон72' (Огбонна Анджело (72') •Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Бенрахма Саид68' (Пакета Лукас (68') • 90'Форнальс Пабло85' (Эмерсон Палмиери (85') • 90'Антонио Майкл
Льорис Уго•Санчес Давинсон• 23'Дайер Эрик•Дэвис Бен• 87'Эмерсон Жуниор•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Биссума Ив• 21'Перишич Иван• 90'Кулушевски Деян77' (Ришарлисон (77') • 90'Кейн Гарри•Сон Хын Мин
31 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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