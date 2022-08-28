Клуб Серии А арендует полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса

Хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс продолжит карьеру в «Сампдории».

Предстоящий переход подтвердил технический директор итальянского клуба Карло Ости: «Мы достигли договорённости о подписании Гарри Уинкса из «Тоттенхэма». Договор будет готов в скором времени», – цитирует Ости инсайдер Фабрицио Романо. 26-летний англичанин проведёт сезон в «Сампдории» на правах аренды. У генуэзцев также будет возможность выкупить полузащитника за 25 млн евро. Медосмотр состоится с понедельника по вторник.

Гарри Уинкс провёл более двухсот матчей за «Тоттенхэм» с момента дебюта за первую команду «шпор».