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Клуб Серии А арендует полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса

 
28 Августа 2022 • 22:32 Комментировать
Сампдория
...
Лацио
31.08 19:30

Хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс продолжит карьеру в «Сампдории».

Предстоящий переход подтвердил технический директор итальянского клуба Карло Ости: «Мы достигли договорённости о подписании Гарри Уинкса из «Тоттенхэма». Договор будет готов в скором времени», – цитирует Ости инсайдер Фабрицио Романо. 26-летний англичанин проведёт сезон в «Сампдории» на правах аренды. У генуэзцев также будет возможность выкупить полузащитника за 25 млн евро. Медосмотр состоится с понедельника по вторник.

Гарри Уинкс провёл более двухсот матчей за «Тоттенхэм» с момента дебюта за первую команду «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сампдория Гарри Уинкс Трансферы футбола - лето 2022
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