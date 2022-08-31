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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» в компенсированное время не пустила «Лацио» в лидеры

 
31 Августа 2022 • 21:32 Комментировать
Сампдория
1:1
Лацио
окончен

Противостояние «Сампдории» и «Лацио» в четвёртом туре Серии А могло завершиться предсказуемо, победой «орлов». ключевой стала комбинация столичной команды на 21-й минуте, ее завершил Чиро Иммобиле. «Лацио» мог с 10 очками лидировать наряду с «Ромой», но в компенсированное время соперник отыгрался, Маноло Габбьядини стал героем Генуи сегодня.

Римляне на третьем месте с 8 очками, у «Сампдории» - два.

Протокол игры  
Сампдория1:1Лацио
  21'Иммобиле Чиро (0:1)
(1:1) Габбьядини Маноло90'  
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошМурильо Джейсон 73' (Феррари Алекс ( 73') Колли ОмарАуджелло ТоммазоВиейра Ронни 70' (Габбьядини Маноло ( 70') Лерис Мехди 46' (Капуто Франческо ( 46') Ринкон ТомасВерре Валерио 61' (Джуричич Филип ( 61') Сабири АбдельхамидКвальярелла Фабио 70' (Вильяр Гонсало ( 70')
Запасные: Равалья НиколаЙепес ЖерарКонтини НикитаДепаоли ФабиоСеговия ТеласкоЛеверб Максим
Проведель ИванЛаццари МануэльПатрикРоманьоли Алессио 82' (Хила Марио ( 82') Марушич АдамМилинкович-Савич СергейКатальди Данило 73' (Антонио Маркос ( 73') Альберто Луис 72' (Башич Тома ( 72'  90') Андерсон Фелипе 41' (Педро Родригес ( 41') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа  67' 73' (Канчельери Маттео ( 73')
Запасные: Максимиану ЛуишВесино МатиасАдамонис МарюсАндерсон ДжаванРаду СтефанРомеро ЛукаКазале НиколоКаменович Димитрие
31 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".

Видео

0:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Маноло Габбьядини (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Маноло Габбьядини (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сампдория
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окончен Сампдория 1:1 Лацио 4.30 3.80 1.90
окончен Эмполи 1:1 Верона 2.80 3.30 2.60
окончен Удинезе 1:0 Фиорентина 2.55 3.45 2.70
Идет 45 минута Ювентус 1:0 Специя 1.30 6.20 10.50
Идет 45 минута Наполи 1:1 Лечче 1.25 6.80 12.70
01.09  21:45 Болонья ... Салернитана 1.85 3.50 4.40
01.09  21:45 Аталанта ... Торино 1.70 3.80 5.20
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