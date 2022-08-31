«Сампдория» в компенсированное время не пустила «Лацио» в лидеры

Противостояние «Сампдории» и «Лацио» в четвёртом туре Серии А могло завершиться предсказуемо, победой «орлов». ключевой стала комбинация столичной команды на 21-й минуте, ее завершил Чиро Иммобиле. «Лацио» мог с 10 очками лидировать наряду с «Ромой», но в компенсированное время соперник отыгрался, Маноло Габбьядини стал героем Генуи сегодня.
Римляне на третьем месте с 8 очками, у «Сампдории» - два.
Протокол игры
|21'Иммобиле Чиро (0:1)
|(1:1) Габбьядини Маноло90'
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош•Мурильо Джейсон73' (Феррари Алекс (73') •Колли Омар•Ауджелло Томмазо•Виейра Ронни70' (Габбьядини Маноло (70') •Лерис Мехди46' (Капуто Франческо (46') •Ринкон Томас•Верре Валерио61' (Джуричич Филип (61') •Сабири Абдельхамид•Квальярелла Фабио70' (Вильяр Гонсало (70')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Патрик•Романьоли Алессио82' (Хила Марио (82') •Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило73' (Антонио Маркос (73') •Альберто Луис72' (Башич Тома (72') • 90'Андерсон Фелипе41' (Педро Родригес (41') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа 67'73' (Канчельери Маттео (73')
31 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".
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