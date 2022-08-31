«Сампдория» в компенсированное время не пустила «Лацио» в лидеры

Противостояние «Сампдории» и «Лацио» в четвёртом туре Серии А могло завершиться предсказуемо, победой «орлов». ключевой стала комбинация столичной команды на 21-й минуте, ее завершил Чиро Иммобиле. «Лацио» мог с 10 очками лидировать наряду с «Ромой», но в компенсированное время соперник отыгрался, Маноло Габбьядини стал героем Генуи сегодня.

Римляне на третьем месте с 8 очками, у «Сампдории» - два.

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