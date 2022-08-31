Джампаоло: «Заслужили ничью»

В матче четвертого тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала дома римский «Лацио» и ушла от поражения уже в добавленное арбитром время благодаря голу Беппе Габбьядини. Наставник генуэзского клуба Марко Джампаоло считает ничейный результат в матче с римлянами заслуженным.

- Такие матчи позволяют расти. Мы играли против очень сильного, организованного соперника. Нам удалось спасти игру, хотя это было очень нелегко, особенно против «Лацио», с которым нам всегда было непросто. С дополнительным нападающим на поле нам удалось повысить скорость передвижения мяча по полю, что, в конечном итоге, принесло гол, - цитирует Габбьядини ITASportPress.