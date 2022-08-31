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Джеймс ещё не решил, хочет ли перейти в «Тоттенхэм»

 
31 Августа 2022 • 14:04 Комментировать
Вест Хэм
...
Тоттенхэм
1 3.65 X 3.80 2 1.95
Через 6 ч. 41 мин.

Нападающий «Лидса» Дэниэл Джеймс пока не решил, хочет ли продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, валлиец пока размышляет о том, стоит ли ему переходить в команду Антонио Конте на правах годичной аренды.

«Лидс» готов отпустить футболиста, если получит выгодные условия от «Тоттенхэма». Джеймс чувствует себя счастливым в стане «павлинов», поэтому пока не спешит принимать предложение «шпор».

Напомним, что Джеймс ранее выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл два сезона. Прошлым летом валлиец покинул «Олд Траффорд» и перебрался в «Лидс».

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Тоттенхэм Лидс дэниэл джеймс Трансферы футбола - лето 2022
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