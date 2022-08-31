Джеймс ещё не решил, хочет ли перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Лидса» Дэниэл Джеймс пока не решил, хочет ли продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, валлиец пока размышляет о том, стоит ли ему переходить в команду Антонио Конте на правах годичной аренды.

«Лидс» готов отпустить футболиста, если получит выгодные условия от «Тоттенхэма». Джеймс чувствует себя счастливым в стане «павлинов», поэтому пока не спешит принимать предложение «шпор».

Напомним, что Джеймс ранее выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл два сезона. Прошлым летом валлиец покинул «Олд Траффорд» и перебрался в «Лидс».