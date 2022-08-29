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Пакета сменил «Лион» на «Вест Хэм» официально

 
29 Августа 2022 • 21:36 Комментировать
Лион
...
Осер
1 1.25 X 6.20 2 10.50
31.08 20:00

Атакующий полузащитник «Лиона» и сборной Бразилии Лукас Пакета сменил команду после двух лет в стане «ткачей». 25-летний футболист подписал контракт с лондонским «Вест Хэмом». Сделка рассчитана на пять лет с опцией продления еще на один год, сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Предполагается, что команда из Лиона заработает 43 миллиона евро, а также до 17 млн в виде различных бонусов. Отметим, что сыгравший 33 матча за сборную Бразилии игрок два года назад обошелся французам в 23 миллиона евро.

Пакета может дебютировать в новой команде 31 августа, когда «Вест Хэм» сыграет против «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
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