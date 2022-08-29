Атакующий полузащитник «Лиона» и сборной Бразилии Лукас Пакета сменил команду после двух лет в стане «ткачей». 25-летний футболист подписал контракт с лондонским «Вест Хэмом». Сделка рассчитана на пять лет с опцией продления еще на один год, сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Предполагается, что команда из Лиона заработает 43 миллиона евро, а также до 17 млн в виде различных бонусов. Отметим, что сыгравший 33 матча за сборную Бразилии игрок два года назад обошелся французам в 23 миллиона евро.

Пакета может дебютировать в новой команде 31 августа, когда «Вест Хэм» сыграет против «Тоттенхэма».