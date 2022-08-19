Лэмпард – об уходе Алли в «Бешикташ»: «Мы примем лучшее решение для всех сторон»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможный переход полузащитника Деле Алли в турецкий «Бешикташ». Напомним, что англичанин может отправиться в Суперлигу на правах аренды с опцией выкупа.

«Да, к Деле проявляют интерес, это уже ни для кого не секрет. Мы рассмотрим этот вариант. Я думаю, что мы примем лучшее решение для всех сторон», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, что Алли перебрался в «Эвертон» лишь этой зимой из «Тоттенхэма» на правах свободного агента. За 13 матчей в АПЛ за «ирисок» 26-летний футболист не отметился ни одним результативным действием.