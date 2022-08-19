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«ПСЖ» отказывается расторгать контракт Гуйе

 
19 Августа 2022 • 02:28 Комментировать
Эвертон
...
Ноттингем Форест
1.90 3.50 4.10
20.08 17:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гуйе не будет так просто отпущен клубом.

Сенегалец решил вернуться в «Эвертон» и уже договорился с ливерпульцами. 32-летний хавбек хотел, чтобы «ПСЖ» освободил его от контракта, истекающего через год, и позволил вернуться в Англию без платы за трансфер. По сведениям RMC Sport, руководство парижан не согласно на такие условия, так как хочет заработать на продаже.

Идрисса Гуйе перешёл в «ПСЖ» три года назад из всё того же «Эвертона» за 30 млн евро. Новый главный тренер французского гранда Кристоф Галтье не видит полузащитника в стартовом составе, в связи с чем клуб намерен расстаться с футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон ПСЖ Идрисса Гуйе Трансферы футбола - лето 2022
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