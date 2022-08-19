«ПСЖ» отказывается расторгать контракт Гуйе

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гуйе не будет так просто отпущен клубом.

Сенегалец решил вернуться в «Эвертон» и уже договорился с ливерпульцами. 32-летний хавбек хотел, чтобы «ПСЖ» освободил его от контракта, истекающего через год, и позволил вернуться в Англию без платы за трансфер. По сведениям RMC Sport, руководство парижан не согласно на такие условия, так как хочет заработать на продаже.

Идрисса Гуйе перешёл в «ПСЖ» три года назад из всё того же «Эвертона» за 30 млн евро. Новый главный тренер французского гранда Кристоф Галтье не видит полузащитника в стартовом составе, в связи с чем клуб намерен расстаться с футболистом.