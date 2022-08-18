Клуб-новичок АПЛ выходит на второе место по тратам в текущее трансферное окно

«Ноттингем Форест» не жалеет средств на усиление состава после повышения в Премьер-лигу.

В настоящий момент «лесники» потратили на новичков порядка 120 млн евро, но это ещё не всё – на подходе рекордное приобретение: по информации авторитетных источников, в скором времени ряды команды пополнит Морган Гиббс-Уайт, трансфер которого обойдётся более чем в 40 млн евро. Данная сделка сделает «Ноттингем Форест» вторым в рейтинге английских клубов с наибольшими трансферными тратами этим летом. Первое место по-прежнему остаётся за «Челси», суммарно вложившим в приобретения более 200 млн евро.