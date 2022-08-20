​«Ноттингем Форест» потратил летом 149 млн евро – только два клуба Европы потратили больше

«Ноттингем Форест» вернулся в топ-дивизион Англии и всерьёз настроен там задержаться. Затраты клуба на летние трансферы – лишнее тому подтверждение. «Лесники» раскошелились на 149 миллионов евро.

Согласно инфографике трансферных гуру из transfermarkt, больше денег на покупки игроков этим летом потратили только два европейских клуба – «Барселона» (153 миллиона евро) и «Челси» (187 миллионов евро).

В топ-5 также входят «Бавария» (138) и «Арсенал» (132), в топ-10 – «Вест Хэм» (124), «Манчестер Сити» (122), «Тоттенхэм» (120), «Вулверхэмптон» (119) и «ПСЖ» (107).

Летнее трансферное окно в топ-лигах Европы закрывается 1 сентября.