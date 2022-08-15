Стали известны сроки восстановления Йерри Мины и Бена Годфри

Футболист «Эвертона» Йерри Мина оказался вне игры на два месяца из-за травмы лодыжки.

Напомним, проигранный лондонскому «Челси» поединок первого тура АПЛ (0:1) был омрачен для фанатов «ирисок» повреждением двух защитников.

Медицинский штаб ливерпульской команды подтвердил, что Бен Годфри получил перелом малоберцовой кости и перенес успешную операцию. Восстановление футболиста после манипуляции займет порядка трех месяцев.

Накануне BBC сообщил диагноз и Йерри Мины. Игрок обороны «Эвертона» пропустили из-за повреждения связок два месяца. По самым благополучным прогнозам врачей он вернется в строй к середине октября.

В минувшем сезоне колумбийский защитник также часто получал травмы, и по этой причине смог провести в составе клуба всего 13 матчей.