Лэмпард подтвердил, что «Эвертон» работает над продлением контракта с Пикфордом

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его клуб работает над продлением контракта с голкипером Джорданом Пикфордом. Напомним, что действующее соглашение англичанина с «ирисками» истекает летом 2024 года.

«Клуб ведёт переговоры с Джорданом. Он невероятно важный игрок для нас. Все хотят, чтобы Пикфорд остался, сам футболист очень счастлив здесь», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, что Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года, пополнив ряды клуба из вылетевшего в Чемпионшип «Сандерленда». С тех пор Джордан вырос в основного голкипера сборной Англии.