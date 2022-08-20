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Лэмпард подтвердил, что «Эвертон» работает над продлением контракта с Пикфордом

 
20 Августа 2022 • 09:41 Комментировать
Эвертон
...
Ноттингем Форест
1.93 3.50 4.15
Через 6 ч. 37 мин.

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его клуб работает над продлением контракта с голкипером Джорданом Пикфордом. Напомним, что действующее соглашение англичанина с «ирисками» истекает летом 2024 года.

«Клуб ведёт переговоры с Джорданом. Он невероятно важный игрок для нас. Все хотят, чтобы Пикфорд остался, сам футболист очень счастлив здесь», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, что Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года, пополнив ряды клуба из вылетевшего в Чемпионшип «Сандерленда». С тех пор Джордан вырос в основного голкипера сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Джордан Пикфорд
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