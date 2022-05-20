Игроков «Лидса» могут разобрать в случае вылета команды в Чемпионшип

«Лидс» рискует потерять сразу нескольких футболистов в случае вылета в Чемпионшип, который может официально состоять в это воскресенье. Для того, чтобы остаться в элитном дивизионе, «павлины» должны обыгрывать или сыграть вничью с на выезде с «Брентфордом» и надеяться на потерю очков «Бёрнли» в параллельном матче с «Ньюкаслом».

Список игроков, которые могут покинуть команду возглавляет бразилец Рафинья, которым активно интересуется каталонская «Барселона». По информации The Telegraph, под вопросом также находится дальнейшее нахождение в клубе голкипера Илана Мелье, Джека Харрисона, Родриго и многих других.

Напомним, что по ходу сезона «Лидс» уволил своего главного тренера Марсело Бьелсу и пригласил на его место Джесси Марча.