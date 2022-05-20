Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроков «Лидса» могут разобрать в случае вылета команды в Чемпионшип

20 Мая 2022 • 17:51 Комментировать
Брентфорд
...
Лидс
22.05 18:00

«Лидс» рискует потерять сразу нескольких футболистов в случае вылета в Чемпионшип, который может официально состоять в это воскресенье. Для того, чтобы остаться в элитном дивизионе, «павлины» должны обыгрывать или сыграть вничью с на выезде с «Брентфордом» и надеяться на потерю очков «Бёрнли» в параллельном матче с «Ньюкаслом».

Список игроков, которые могут покинуть команду возглавляет бразилец Рафинья, которым активно интересуется каталонская «Барселона». По информации The Telegraph, под вопросом также находится дальнейшее нахождение в клубе голкипера Илана Мелье, Джека Харрисона, Родриго и многих других.

Напомним, что по ходу сезона «Лидс» уволил своего главного тренера Марсело Бьелсу и пригласил на его место Джесси Марча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Мая
18:03 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо не вёл переговоров с «Ювентусом»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Игроков «Лидса» могут разобрать в случае вылета команды в Чемпионшип
17:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне признан игроком года в «Манчестер Сити» 2
17:02 · Англия. Премьер-лига
Артета: «В воскресенье будем болеть за «Норвич», а затем начнём работу по трансферам»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Игроки хотят в следующем сезоне выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Будущее Кепы зависит от него самого»
16:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола об уходе Гюндогана: «Вам лучше знать»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Возможно, Фернандиньо в будущем станет тренером»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Тоттенхэма» массово отравились перед матчем с «Норвичем» 3
15:49 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Очевидно, мы находимся не там, где должны быть» 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер о поражении 0-6 «Манчестер Сити»: «Это было унизительно»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Плохо, что Джеррард не сможет сыграть с «Манчестер Сити»
15:09 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли причину «слива» информации из раздевалки 1
14:58 · Англия. Премьер-лига
Байи привлёк интерес «Марселя» и «Лиона»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» включился в гонку за Хики
Все новости
Рекомендуем