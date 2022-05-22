«Лидс» - первая за 11 лет команда АПЛ, выбравшаяся из зоны вылета в последний момент

22 мая завершился футбольный сезон в Премьер-лиге Англии. До последнего дня было неясно, кто же в итоге отправится в Чемпионшип, присоединившись к «Уотфорду» и «Норвичу». «Лидс» обыграл на выезде «Брентфорд» со счётом 2:1 и опередил «Бёрнли» (поражение 1:2 в матче с «Ньюкаслом»). Эти результаты позволили спастись команде Джесси Марша, которая подходила к последнему туру на 18-м месте.

Как свидетельствует статистика, в Премьер-лиге в последний раз подобное случалось 11 лет назад, когда «Уиган» выбрался из зоны вылета в заключительном туре.

Напомним, что в АПЛ зайдут «Фулхэм» и «Борнмут». Третья путевка достанется «Хаддерсфилд Тауну» или «Ноттингем Форесту».