​Где смотреть матч «Брентфорд» - «Лидс» онлайн

В одном из воскресных матчей чемпионата Англии на футбольном поле пересекутся «Брентфорд» и «Лидс».

Поединок стартует в 18:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Лидс» надеется на сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон. Чтобы решить эту задачу, «павлинам» в воскресном гостевом матче против «Брентфорда» нужно набрать больше зачётных баллов, чем «Бёрнли» наберёт в поединке с «Ньюкаслом». В противном случае «Лидс» отправится в Чемпионшип.