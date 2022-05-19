Франк: «Если Эриксен останется в «Брентфорде», фанаты построят ему памятник возле стадиона»

Главный тренер лондонского «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Кристиана Эриксена, который истекает по окончанию сезона. Напомним, что датчанин присоединился к «пчёлам» в середине кампании.

«Если он продлит контракт, то все будут счастливы, а фанаты построят ему памятник возле стадиона. Я верю, что он продлит своё соглашение. Мы очень рады, что у нас есть такой игрок», – заявил Франк на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Эриксена связывали с возвращением в «Тоттенхэм» или переходом в «Манчестер Юнайтед». По информации ряда авторитетных источников, сам датчанин хотел бы остаться в «Брентфорде».