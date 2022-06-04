«Лидс» установил ценник на Рафинью

Стало известно, за какую сумму «Лидс Юнайтед» готов расстаться со своим лидером Рафиньей.

По информации Athletic, английский клуб не готов расставаться с нападающим менее чем за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского вингера заинтересована «Барселона», чьё предложение в размере 55 миллионов не устроило руководство «Лидса».

Контракт 24-летнего бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рафинья провёл в составе «Лидса» 36 матчей, забив 11 голов и отдав три результативные передачи. Также игрок регулярно привлекается к матчам национальной сборной Бразилии.

Ранее Рафинья защищал цвета таких клубов как «Ренн» и «Спортинг». Вместе с португальской командой футболист выиграл Кубок страны в 2019 году.