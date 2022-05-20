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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» включился в гонку за Хики

20 Мая 2022 • 14:55 Комментировать
Дженоа
...
Болонья
2.45 3.55 2.80
21.05 18:15

«Брентфорд» включился в гонку за защитника «Болоньи» и сборной Шотландии Аарона Хики, которым ранее интересовался лондонский «Арсенал» и «Наполи». По информации журналиста Николо Скиры, в ближайшее время «пчёлы» проведут переговоры с представителями шотландца.

Отметим, что 19-летний Хики стал одним из главных открытий нынешнего сезона Серии А. Молодой шотландец на протяжении всей кампании отметился пятью забитыми голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что самый предметный интерес к Хики исходит со стороны лондонского «Арсенала». При этом шотландец может выбрать вариант с «Брентфордом», так как там у него будет больше шансов закрепиться в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Брентфорд Аарон Хики
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