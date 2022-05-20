«Брентфорд» включился в гонку за Хики

«Брентфорд» включился в гонку за защитника «Болоньи» и сборной Шотландии Аарона Хики, которым ранее интересовался лондонский «Арсенал» и «Наполи». По информации журналиста Николо Скиры, в ближайшее время «пчёлы» проведут переговоры с представителями шотландца.

Отметим, что 19-летний Хики стал одним из главных открытий нынешнего сезона Серии А. Молодой шотландец на протяжении всей кампании отметился пятью забитыми голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что самый предметный интерес к Хики исходит со стороны лондонского «Арсенала». При этом шотландец может выбрать вариант с «Брентфордом», так как там у него будет больше шансов закрепиться в основе.