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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» выиграл у «Бёрнли» борьбу за выживание в АПЛ

22 Мая 2022 • 19:59 Комментировать (1)
Бёрнли
1:2
Ньюкасл
окончен

В последнем туре чемпионата Англии определился третий неудачник сезона. За спасение боролись «Лидс» и «Бёрнли». Первые успешно сыграли в гостях против «Брентфорда» (2:1) благодаря голу Рафиньи с пенальти. Не помешал им даже пропущенный гол после удара Серхи Каньоса, так как на 90-й минуте отлично сыграл Джек Харрисон. А вот их конкурент уступил «Ньюкаслу» (1:2, дубль у Каллума Уилсона) и покидает АПЛ наряду с «Уотфордом» и «Норвичем».

Протокол игры  
Бёрнли 1:2Ньюкасл
  20'Уилсон Каллум (0:1)
  60'Уилсон Каллум (0:2)
(1:2) Корне Максвелл69'   
Поуп НикКоллинз НатанЛонг КевинТарковски Джеймс   65'Робертс Коннор II  46' (Вегхорст Ваут (  46') Макнил ДуайтБраунхилл Джош  73' (Леннон Аарон (  73') Корк ДжекТэйлор ЧарлиБарнс ЭшлиКорне Максвелл
Запасные: Томас БоббиДоджсон ОуэнСтивенс ДейлКостелло ДараХеннесси УэйнБардсли Филипп
Дубравка МартинТриппьер КиранЛасcеллс ДжамалБёрн ДэнТаргетт МэттЛонгстафф ШонГимараэс БруноЖоэлинтон  11' (Мёрфи Джейкоб (  11') Альмирон Мигель  89' (Ритчи Мэтт (  89') Уилсон КаллумСен-Максимен Аллан  72' (Вуд Крис (  72')
Запасные: Шёр ФабианГейл ДуайтДамметт ПолКрафт ЭмильДарлоу КарлФернандес Федерико
22 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры 
Брентфорд 1:2Лидс
  56' Рафинья Диас (0:1)
(1:1) Каньос Серхи 78' 90' Харрисон Джек (1:2)
Райя Давид   55'  Айер Кристоффер  Янссон Понтус  Бех Мадс   71' (Баптист Шендон (   71' Генри Рико   63' (Каньос Серхи (   63'   78'   80' Йенсен Матиас   58' (Дасилва Джошуа (   58' Янельт Витали  Эриксен Кристиан  Мбеумо Брайан  Тони Айвен   78'  Висса Йоан
Запасные: Жанвье Жульян  Фернандес Альваро III  Стевенс Финли  Ониика Фрэнк  Расмуссен Мадс  Янг-Кумбз Натан
Мелье Иллан  Кох Робин  Льоренте Диего  Купер Лиам  Фирпо Жуниор  Рафинья Диас  Гринвуд Сэм   85' (Клих Матеуш (   85' Филлипс Кэлвин   82'  Харрисон Джек  Морено Родриго  Гелхардт Джо   71' (Стрёйк Паскаль (   71')
Запасные: Клаессон Кристоффер  Робертс Тайлер  Фур-Хьельде Лео  Бейт Льюис  Шеклтон Джейми  Грэй Арчи  Крессвел Чарли
 22 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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