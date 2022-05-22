«Лидс» выиграл у «Бёрнли» борьбу за выживание в АПЛ

В последнем туре чемпионата Англии определился третий неудачник сезона. За спасение боролись «Лидс» и «Бёрнли». Первые успешно сыграли в гостях против «Брентфорда» (2:1) благодаря голу Рафиньи с пенальти. Не помешал им даже пропущенный гол после удара Серхи Каньоса, так как на 90-й минуте отлично сыграл Джек Харрисон. А вот их конкурент уступил «Ньюкаслу» (1:2, дубль у Каллума Уилсона) и покидает АПЛ наряду с «Уотфордом» и «Норвичем».
Протокол игры
|20'Уилсон Каллум (0:1)
|60'Уилсон Каллум (0:2)
|(1:2) Корне Максвелл69'
Поуп Ник•Коллинз Натан•Лонг Кевин•Тарковски Джеймс • 65'Робертс Коннор II 46' (Вегхорст Ваут ( 46') •Макнил Дуайт•Браунхилл Джош 73' (Леннон Аарон ( 73') •Корк Джек•Тэйлор Чарли•Барнс Эшли•Корне Максвелл
Дубравка Мартин•Триппьер Киран•Ласcеллс Джамал•Бёрн Дэн•Таргетт Мэтт•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Жоэлинтон 11' (Мёрфи Джейкоб ( 11') •Альмирон Мигель 89' (Ритчи Мэтт ( 89') •Уилсон Каллум•Сен-Максимен Аллан 72' (Вуд Крис ( 72')
22 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры
|56' Рафинья Диас (0:1)
|(1:1) Каньос Серхи 78'
|90' Харрисон Джек (1:2)
Райя Давид • 55'Айер Кристоффер • Янссон Понтус • Бех Мадс 71' ( Баптист Шендон ( 71') • Генри Рико 63' ( Каньос Серхи ( 63' 78' ) • 80'Йенсен Матиас 58' ( Дасилва Джошуа ( 58') • Янельт Витали • Эриксен Кристиан • Мбеумо Брайан • Тони Айвен • 78'Висса Йоан
Запасные: Жанвье Жульян • Фернандес Альваро III • Стевенс Финли • Ониика Фрэнк • Расмуссен Мадс • Янг-Кумбз Натан
Мелье Иллан • Кох Робин • Льоренте Диего • Купер Лиам • Фирпо Жуниор • Рафинья Диас • Гринвуд Сэм 85' ( Клих Матеуш ( 85') • Филлипс Кэлвин • 82'Харрисон Джек • Морено Родриго • Гелхардт Джо 71' ( Стрёйк Паскаль ( 71')
Запасные: Клаессон Кристоффер • Робертс Тайлер • Фур-Хьельде Лео • Бейт Льюис • Шеклтон Джейми • Грэй Арчи • Крессвел Чарли
22 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".