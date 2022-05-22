«Лидс» выиграл у «Бёрнли» борьбу за выживание в АПЛ

В последнем туре чемпионата Англии определился третий неудачник сезона. За спасение боролись «Лидс» и «Бёрнли». Первые успешно сыграли в гостях против «Брентфорда» (2:1) благодаря голу Рафиньи с пенальти. Не помешал им даже пропущенный гол после удара Серхи Каньоса, так как на 90-й минуте отлично сыграл Джек Харрисон. А вот их конкурент уступил «Ньюкаслу» (1:2, дубль у Каллума Уилсона) и покидает АПЛ наряду с «Уотфордом» и «Норвичем».