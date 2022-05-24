Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Брентфорда» установил любопытный рекорд

24 Мая 2022 • 01:27 Комментировать
Брентфорд
1:2
Лидс
окончен

Финский нападающий Маркус Форсс, в прошлом году участвовавший в финской сборной в Евро-2020, стал автором любопытного рекорда английской Премьер-лиги. Дело в том, что Форсс забил в текущем сезоне целых шесть голов - но при этом ни разу не отличился в матче АПЛ. Пять из своих мячей Форсс забил в Кубке английской лиги, еще один - в Кубке Англии. Ранее в истории английского футбола еще не было такого случая, чтобы игрок забил такое количество голов в сезоне, но ни один из них не был проведен в матче чемпионата. «Брентфорд» занял по итогам чемпионата тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Маркус Форсс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
01:27 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Брентфорда» установил любопытный рекорд
01:24 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе: Мог оказаться в команде Клоппа
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заплатит 45 миллионов евро за вингера «Лидса»
23 Мая
23:19 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган может оказаться в «Арсенале»
22:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за Торреса
22:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на поведение болельщиков «Вулверхэмптона»
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» провёл переговоры с окружением Лингарда по поводу его возвращения
19:38 · Англия. Премьер-лига
Продажа «Челси» должна завершиться на этой неделе
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса» 3
19:20 · Англия. Премьер-лига
Ориги: «Для меня было большой честью играть на за «Ливерпуль»
18:48 · Англия. Премьер-лига
Директор «Брентфорда»: «Ни для кого не секрет, что мы хотим сохранить Эриксена»
18:25 · Англия. Премьер-лига
Роналду не попал в число 11 лучших игроков АПЛ 2
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» уверен в трансфере дос Сантоса
17:50 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Моё будущее ещё неясно, но я знаю, чего хочу»
17:05 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» официально подтвердил, что Кавани покинет команду
Все новости
Рекомендуем