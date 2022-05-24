Игрок «Брентфорда» установил любопытный рекорд

Финский нападающий Маркус Форсс, в прошлом году участвовавший в финской сборной в Евро-2020, стал автором любопытного рекорда английской Премьер-лиги. Дело в том, что Форсс забил в текущем сезоне целых шесть голов - но при этом ни разу не отличился в матче АПЛ. Пять из своих мячей Форсс забил в Кубке английской лиги, еще один - в Кубке Англии. Ранее в истории английского футбола еще не было такого случая, чтобы игрок забил такое количество голов в сезоне, но ни один из них не был проведен в матче чемпионата. «Брентфорд» занял по итогам чемпионата тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.