Эриксен — о будущем: «У меня есть одна идея»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен высказался о своём будущем. Напомним, срок действия контракта датчанина с английским клубом истекает летом нынешнего года.

Эриксен признался, что пока не определился с местом, где хочет продолжить свою карьеру.

«Я буду принимать решение, исходя из спортивных и семейных интересов. Безусловно, вариант остаться в «Брентфорде» есть. Но я ещё не решил на 100%, что буду делать. У меня есть одна идея, но не знаю, что произойдёт», — приводит слова Эриксена BBC.

Летом прошлого года датчанин перенёс остановку сердца в время матча чемпионата Европы против сборной Финляндии (0:1). По этой причине футболист пропустил большую часть нынешнего сезона, присоединившись к «Брентфорду» лишь в январе нынешнего года.

В текущем сезоне на счету 30-летнего Эриксена один гол и четыре результативные передачи в 10 матчах АПЛ.