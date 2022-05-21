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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен — о будущем: «У меня есть одна идея»

21 Мая 2022 • 11:21 Комментировать
Брентфорд
...
Лидс
22.05 18:00

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен высказался о своём будущем. Напомним, срок действия контракта датчанина с английским клубом истекает летом нынешнего года.

Эриксен признался, что пока не определился с местом, где хочет продолжить свою карьеру.

«Я буду принимать решение, исходя из спортивных и семейных интересов. Безусловно, вариант остаться в «Брентфорде» есть. Но я ещё не решил на 100%, что буду делать. У меня есть одна идея, но не знаю, что произойдёт», — приводит слова Эриксена BBC.

Летом прошлого года датчанин перенёс остановку сердца в время матча чемпионата Европы против сборной Финляндии (0:1). По этой причине футболист пропустил большую часть нынешнего сезона, присоединившись к «Брентфорду» лишь в январе нынешнего года.

В текущем сезоне на счету 30-летнего Эриксена один гол и четыре результативные передачи в 10 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд
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БРЕНТФОРД ЛИДС
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