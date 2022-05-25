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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Американский полузащитник перейдёт в клуб АПЛ за 33 млн евро

25 Мая 2022 • 23:14 Комментировать
Брентфорд
1:2
Лидс
окончен

Полузащитник сборной США и австрийского «Зальцбурга» Бренден Ааронсон станет игроком «Лидса».

Английский клуб согласовал трансфер 21-летнего футболиста за 33 млн евро. Соглашение почти подписано, а официальное подтверждение – дело ближайших дней, о чём сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. На этой неделе Ааронсон пройдёт медосмотр в расположении «Лидса».

Американский хавбек отыграл 41 матч за «РБ Зальцбург» во всех турнирах сезона 2021/22, отметившись 6 голами и 10 результативными передачами. В составе сборной США Бренден Ааронсон сыграл в 18 поединках, 5 раз поразив ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Зальцбург Бренден Ааронсон
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