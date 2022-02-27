Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити» в самое ближайшее время

27 Февраля 2022 • 20:43 Комментировать
Эвертон
0:1
Манчестер Сити
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити», 21-летний Фил Фоден, готов продлить свой контракт с «горожанами». Новое соглашение Фодена, который в этом сезоне уже регулярно выходит в стартовом составе, будет рассчитано до 2027 года. При этом оно принесет ему существенную прибавку к зарплате, хотя точные цифры Manchester Evening News не сообщает.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити», в 2009 году он поступил в клубную академию, а в 2017 начал привлекаться к основному составу. В нынешнем сезоне на его счету уже семь голов. Также в активе Фодена - тринадцать матчей за сборную Англии начиная с 2020 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон 2.05 3.20 3.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
21:12 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «С каждым матчем мы играл всё лучше и лучше»
20:43 · Англия. Премьер-лига
Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити» в самое ближайшее время
20:37 · Англия. Премьер-лига
Ляпорт обновил рекорд английской Премьер-лиги
20:35 · Англия. Премьер-лига
Соучек: «Посвящаю гол дедушке, ему через неделю исполнится 80»
20:17 · Англия. Кубок лиги
Тьяго получил травму на разминке перед матчем с «Челси» и не сдержал слёз
19:50 · Англия. Кубок лиги
Тухель объяснил, почему Лукаку начнет матч с «Ливерпулем» на скамейке запасных
19:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» закрашивает логотипы «Аэрофлота» на «Олд Траффорд»
19:17 · Англия. Кубок лиги
Петр Чех заявил, что события на территории Украины отвлекут футболистов на финале Кубка лиги
19:17 · Англия. Премьер-лига
Фил Фоден близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»
19:13 · Англия. Кубок лиги
«Челси» – «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция, онлайн - 0:0
18:57 · Англия. Премьер-лига
Ральф Рангник раскритиковал звезд «Манчестер Юнайтед» за плохую реализацию
18:48 · Англия. Кубок лиги
«Челси» и «Ливерпуль» определились с составами на финал Кубка лиги
18:38 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен о контракте с «Челси»: «Хочу лишь быть частью побеждающей команды»
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» поддержал украинского футболиста Андрея Ярмоленко
17:59 · Англия. Кубок лиги
Где и во сколько смотреть онлайн матча «Челси» – «Ливерпуль» 27 февраля
Все новости
Рекомендуем