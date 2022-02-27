Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити» в самое ближайшее время

Полузащитник «Манчестер Сити», 21-летний Фил Фоден, готов продлить свой контракт с «горожанами». Новое соглашение Фодена, который в этом сезоне уже регулярно выходит в стартовом составе, будет рассчитано до 2027 года. При этом оно принесет ему существенную прибавку к зарплате, хотя точные цифры Manchester Evening News не сообщает.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити», в 2009 году он поступил в клубную академию, а в 2017 начал привлекаться к основному составу. В нынешнем сезоне на его счету уже семь голов. Также в активе Фодена - тринадцать матчей за сборную Англии начиная с 2020 года.